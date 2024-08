Auch im Winter muss der Hund raus, egal, welches Wetter gerade herrscht. Damit Ihr Hund trotz eisiger Temperaturen nicht friert und krank wird, sollten Sie ein paar Tipps beherzigen. Lange Spaziergänge über eine ganze Stunde oder länger sollten vermieden oder entsprechend gut geplant werden (Schutzkleidung!). Besser ist es, an ganz kalten Tagen mehrere kleine Spaziergänge über den Tag verteilt zu machen. Vergessen Sie an eisigen Tagen die richtige Pfotenpflege nicht, denn Streusalz und Frost trocknen die empfindlichen Pfotenballen aus.



Ein Hund sollte draußen immer in Bewegung sein, um nicht auszukühlen. Daher sollte er nicht über einen längeren Zeitraum draußen angebunden werden oder auf dem kalten Boden sitzen. Wenn der Hund auf einem kalten Untergrund sitzt, kann es schnell zu einer schmerzhaften Blasenentzündung kommen. Lassen Sie Ihren außerdem Hund nie lange in einem kalten Auto zurück. Wenn die Heizung aus ist, sinken die Temperaturen schnell und die Luft zirkuliert nicht mehr. Der Hund läuft Gefahr auszukühlen und an einer lebensgefährlichen Lungenentzündung zu erkranken.

Wann ist Winterkleidung sinnvoll?