Vielleicht fällt Ihnen der übelriechende Atem Ihres Vierbeiners negativ auf. Dieser Geruch entsteht durch Schwefelgase, die sich beim bakteriellen Eiweißabbau bilden. Durch die rasche Vermehrung der Bakterien und die Ausbreitung entlang der Zahnwurzel wird die Zahnwurzelhaut zerstört. Ohne tierärztliche Behandlung können langfristig schwerwiegende Komplikationen wie Zahnlockerung, -ausfall und -abszesse entstehen. Die dauerhafte Besiedlung der Maulhöhle mit krankmachenden Bakterien kann zudem zu einer Ausbreitung der Infektionserreger über die Blutbahn führen und schwere Herz-, Nieren-, Leber- und Lungenerkrankungen zur Folge haben.

Neben übermäßigem Speichelfluss hat das Tier eventuell Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme, denn entzündetes Zahnfleisch und empfindliche Zähne verursachen Schmerzen beim Kauen. Obwohl Hund oder Katze Appetit haben, verweigern sie das Fressen oder Kauen einseitig. Entscheidend ist deshalb die rechtzeitige Behandlung durch den Tierarzt, sobald erste Anzeichen auftreten. Ein Zahnpflegeprogramm sollte bereits früh im Leben eines Tieres eingeleitet werden – am besten im Alter von 6 bis 7 Monaten. Zähneputzen ist bei Hunden und Katzen zweifelsohne nicht ganz einfach. Es handelt sich allerdings um die mit Abstand wirksamste Methode zur Bekämpfung von Plaque. Bei vierbeinigen Patienten mit Parodontalerkrankungen ist das regelmäßige Entfernen von Plaque an der Zahnoberfläche und am Zahnfleischsaum die einzige Möglichkeit, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten.



Symptome auf einen Blick