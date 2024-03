Wenn Sie wegen des Auftretens einiger Anzeichen oder der Vermutung, dass Ihr Hund Zahnstein hat, eine Tierarztpraxis aufsuchen, kann der Tierarzt oder die Tierärztin die Zähne und den Kiefer des Hundes auf mögliche Schäden an den Zähnen, dem Zahnfleisch und dem Gebiss untersuchen. Wird Zahnstein bei Ihrem Vierbeiner entdeckt, muss er entfernt werden. Im ersten Schritt steht dabei eine professionelle Zahnreinigung – unter Narkose – an, damit danach der Zustand der Zähne im Detail festgestellt werden kann. Außerdem kann Röntgen nötig sein, um Schäden in nicht sichtbaren Bereichen auszuschließen.



Der Tierarzt oder die Tierärztin entfernt den Zahnstein per Ultraschall, was ungefährlich und durch die Narkose schmerzfrei für den Hund ist. Im Anschluss werden die Zähne poliert, um zu verhindern, dass sich schnell neuer Belag darauf absetzt. Werden beim Entfernen des Zahnsteins schwerwiegendere Schäden am Zahn entdeckt, kann es nötig sein, diesen zu ziehen. Meistens wird das direkt während der Narkose gemacht.

Kann Zahnstein beim Hund ohne Narkose entfernt werden?

Nein, eine professionelle Zahnreinigung und Entfernung des Zahnsteins ohne Narkose ist bei Hunden nicht möglich. Die Behandlung wäre für den Vierbeiner ohne Narkose sehr unangenehm, vor allem, wenn sich der Zahnstein auch unter dem Zahnfleisch gebildet hat. Dazu kommt, dass das Geräusch des Ultraschallgerätes vielen Hunden Angst einjagt. Daher ist die Narkose die beste Entscheidung, um den Zahnstein vollständig entfernen zu können und Ihr Tier nicht dem großen Stress der Behandlung auszusetzen.

Wie hoch sind die Kosten für die Zahnsteinentfernung?

Die Kosten hängen davon ab, wie stark der Zahnstein ist und wie umfangreich die Behandlung sein muss. Beispielsweise fällt die Rechnung höher aus, wenn ein Zahn gezogen werden musste. Die Preise für die Zahnsteinbehandlung bei Hunden sind in der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) geregelt und umfassen die Voruntersuchung, die Narkose sowie die Zahnsteinentfernung selbst. Die meisten Hundekrankenversicherungen übernehmen die Kosten für die Zahnsteinbehandlung und die Zahnextraktion.

Kann ich den Zahnstein meines Hundes auch selbst entfernen?

Es ist definitiv nicht empfehlenswert, den Zahnstein beim Hund selbst zu entfernen. Sobald es nicht mehr nur um Zahnbelag geht, sondern sich harter Zahnstein gebildet hat, ist dies ein Fall für die Tierarztpraxis. Denn Zahnstein lässt sich nur mit einer professionellen Zahnreinigung und Ultraschall vollständig entfernen.