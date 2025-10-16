CARDIAC für Hunde

ROYAL CANIN® Cardiac ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, die Herzfunktion Ihres Hundes zu unterstützen. Unterstützung der Herzfunktion Diese Nahrung enthält eine Kombination aus unterstützenden Nährstoffen wie Taurin und L-Carnitin, , die Herzmuskelfunktion Ihres Hundes zu unterstützen. EPA + DHA Diese Rezeptur wurde mit den langkettigen Omega 3-Fettsäuren EPA und DHA angereichert, die helfen, gesunden Herz-Kreislauf-Funktion beitragen. Reduzierter Natriumgehalt Der reduzierte Natriumgehalt dieser Nahrung kann helfen, die Arbeitsbelastung des Herzens zu verringern. Wichtige Anmerkung Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tierärztliche Nahrung aus dem Sortiment Veterinary Health Nutrition von ROYAL CANIN®. Dementsprechend ist es wichtig, dass das Futter nur auf Empfehlung einer Tierärztin oder eines Tierarztes gefüttert wird. So kann sichergestellt werden, dass Ihr Tier genau die Nahrung erhält, die es wirklich benötigt. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionsgröße – insbesondere bei Mischfütterung. Mischfütterung möglich Um den individuellen Vorlieben aller Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN® Cardiac auch als Feuchtnahrung mit einer weichen Mousse-Textur erhältlich.* Mischfütterung verleiht dem Futter unterschiedliche Konsistenzen, was den Appetit anregen kann. Feuchtnahrung hat ein intensiveres Aroma und ihr Feuchtigkeitsgehalt hilft dabei, den Wasserhaushalt des Tieres zu regulieren. Trockennahrung hingegen ist einfacher aufzunehmen und gut für die Zähne. *Abhängig von der Produktverfügbarkeit