GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE für Hunde
Trockennahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. Diese Diätnahrung bis zu zwölf Wochen füttern.
VORTEILE
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits
MODERATER ENERGIEGEHALT
Mäßiger Kaloriengehalt, um das ideale Gewicht zu halten
UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS
Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG: Geflügelprotein getrocknet*, Reis*, Reismehl*, Mais*, hydrolysierte Tierproteine*, Tierfett**, Rübenschnitzel, Eipulver*, pflanzliche Fasern, Mineralstoffe, Sojaöl**, Hefenerzeugnisse, Fischöl**, Psyllium (Schalen und Samen), Fructo-Oligosaccharide, mit Zitronensäure veresterte Mono- und Diglyceride von Palmitin- und Stearinsäuren, Algenöl Schizochytrium sp. (Quelle für DHA)**, Hefen (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Tagetesmehl. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: *leichtverdauliche Proteinquellen: 76,1%, **leichtverdauliche Fettquellen: 4,7%
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Vitamin E: 450 mg, Vitamin C: 280 mg, Taurin: 1,5 g, Eisen (3b103): 41 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,1 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 13 mg, Mangan (3b502, 3b504): 53 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidantien
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 23,0% - Rohfaser: 2,3% - Fettgehalt: 11,0% - Rohasche: 6,4% - Kalium: 0,7% - Natrium: 0,5% - Omega-3-Fettsäuren: 0,61% - EPA/DHA: 0,37% - Energiegehalt (ME): 3613 kcal/kg
GEBRAUCHSANWEISUNG: siehe Tabelle. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern.
|Hundegewicht
|MAGER
|NORMAL
|ÜBERGEWICHTIG
|2 kg
|58g
|51g
|44g
|4 kg
|98g
|86g
|74g
|6 kg
|133g
|117g
|101g
|10 kg
|195g
|171g
|148g
|15 kg
|264g
|232g
|200g
|20 kg
|327g
|288g
|249g
|25 kg
|387g
|340g
|294g
|30 kg
|443g
|390g
|337g
|35 kg
|498g
|438g
|378g
|40 kg
|550g
|484g
|418g
|45 kg
|601g
|529g
|457g
|50 kg
|651g
|572g
|494g
|60 kg
|699g
|615g
|531g
|70 kg
|745g
|656g
|567g
|80 kg
|925g
|814g
|703g