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GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE für Hunde
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GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE für Hunde

Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde

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Verfügbare Größen

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

15 kgkg 15

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. Diese Diätnahrung bis zu zwölf Wochen füttern.

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VORTEILE

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits

MODERATER ENERGIEGEHALT

Mäßiger Kaloriengehalt, um das ideale Gewicht zu halten

UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS

Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms

ERNÄHRUNGSINFORMATION