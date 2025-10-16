HEPATIC Mousse für Hunde

ROYAL CANIN® HEPATIC Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz und zur Verringerung der Kupferspeicherung in der Leber. Mittlerer Proteingehalt, ausgewählt und leichtverdaulich. Begrenzter Kupfergehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Diese Diätnahrung zunächst bis zu vier Monaten füttern zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz und zunächst bis zu sechs Monaten füttern zur Verringerung der Kupferspeicherung in der Leber.