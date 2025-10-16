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HEPATIC Mousse für Hunde
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HEPATIC Mousse für Hunde

Feuchtnahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz. Mittlerer Proteingehalt, ausgewählt und leichtverdaulich.

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Verfügbare Größen

200 gg 200

420 gg 420

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® HEPATIC Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz und zur Verringerung der Kupferspeicherung in der Leber. Mittlerer Proteingehalt, ausgewählt und leichtverdaulich. Begrenzter Kupfergehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Diese Diätnahrung zunächst bis zu vier Monaten füttern zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz und zunächst bis zu sechs Monaten füttern zur Verringerung der Kupferspeicherung in der Leber.

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VORTEILE

ANGEPASSTER PROTEINGEHALT

Angepasster Gehalt an hochverdaulichen pflanzlichen Proteinen zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz.

KUPFERREDUZIERT

Niedriger Kupfergehalt zur Minimierung der Kupferspeicherung in den Leberzellen.

HOHER ENERGIEGEHALT

Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.

ERNÄHRUNGSINFORMATION