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HYPOALLERGENIC PUPPY
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Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für Hundewelpen (gem. Fütterungstabelle und Tierarztempfehlung)

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Verfügbare Größen

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

14 kgkg 14

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. HYPOALLERGENIC PUPPY Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.

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Produktangaben zum Bild

VORTEILE

HYDROLYSIERTES PROTEIN

Hydrolysiertes Protein mit geringem Molekulargewicht zur Gewährleistung eines hypoallergenen Futtermittels

HAUTBARRIERE

Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere für optimale Hautgesundheit

OPTIMALES WACHSTUM

Speziell angepasste Nährstoffmengen (inklusive Protein und Calcium) zur Deckung des Nährstoffbedarfs von Welpen im Wachstum und zur Befriedigung ihres besonderen Appetits

ERNÄHRUNGSINFORMATION