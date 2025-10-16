HYPOALLERGENIC PUPPY
Trockennahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für Hundewelpen (gem. Fütterungstabelle und Tierarztempfehlung)
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. HYPOALLERGENIC PUPPY Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.
VORTEILE
HYDROLYSIERTES PROTEIN
Hydrolysiertes Protein mit geringem Molekulargewicht zur Gewährleistung eines hypoallergenen Futtermittels
HAUTBARRIERE
Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere für optimale Hautgesundheit
OPTIMALES WACHSTUM
Speziell angepasste Nährstoffmengen (inklusive Protein und Calcium) zur Deckung des Nährstoffbedarfs von Welpen im Wachstum und zur Befriedigung ihres besonderen Appetits
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Gewicht
|5kg
|10kg
|20kg
|30kg
|40kg
|Alter
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|6-7 Monate
|91-101g
|169-187g
|294-316g
|428-429g
|531-532g
|8-9 Monate
|80g
|135-152g
|251-274g
|372-399g
|467-499g
|10-11 Monate
|79g
|133-134g
|225-228g
|307-338g
|408-435g
|12-13 Monate
|HYPOALLERGENIC für kleine Hunde
|HYPOALLERGENIC für ausgew. Hunde
|223g
|304-305g
|380-383g
|14-15 Monate
|HYPOALLERGENIC für kleine Hunde
|HYPOALLERGENIC für ausgew. Hunde
|HYPOALLERGENIC für ausgew. Hunde
|303g
|376g