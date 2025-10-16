StartseiteHundeProdukteTierarztprodukteSENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis

SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis

Feuchtnahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde

Mehr lesen

Verfügbare Größen

410 gg 410

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN®SENSITIVITY CONTROL Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Ausgewählte und zahlenmäßig begrenzte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN:Es wirdempfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. SENSITIVITY CONTROL Mousse drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.

Mehr lesen
Produktangaben zum Bild

VORTEILE

AUSGEWÄHLTE PROTEINQUELLEN

Ente und Reis sind selten an Futtermittelallergien beteiligt und sind hochverdaulich. So kann das Risiko für allergische Reaktionen bei Hunden reduziert werden.

EPA/DHA & HAUTBARRIERE

Fettsäuren, die helfen, die Haut-und Darmgesundheit zu erhalten. Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere.

GESUNDE VERDAUUNG

Nährstoffe, die eine ausgeglichene Verdauung unterstützen.

ERNÄHRUNGSINFORMATION