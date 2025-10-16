SENSITIVITY CONTROL Mousse für Hunde - Ente mit Reis
Feuchtnahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN®SENSITIVITY CONTROL Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Ausgewählte und zahlenmäßig begrenzte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN:Es wirdempfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. SENSITIVITY CONTROL Mousse drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.
VORTEILE
AUSGEWÄHLTE PROTEINQUELLEN
Ente und Reis sind selten an Futtermittelallergien beteiligt und sind hochverdaulich. So kann das Risiko für allergische Reaktionen bei Hunden reduziert werden.
EPA/DHA & HAUTBARRIERE
Fettsäuren, die helfen, die Haut-und Darmgesundheit zu erhalten. Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere.
GESUNDE VERDAUUNG
Nährstoffe, die eine ausgeglichene Verdauung unterstützen.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Ernährungszustand
|Mager
|Normal
|Übergewichtig
|Körpergewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|139g
|122g
|105g
|4 kg
|233g
|205g
|177g
|6 kg
|316g
|278g
|240g
|8 kg
|392g
|345g
|298g
|10 kg
|464g
|408g
|353g
|15 kg
|629g
|553g
|478g
|20 kg
|780g
|687g
|593g
|25 kg
|922g
|812g
|701g
|30 kg
|1058g
|931g
|804g
|35 kg
|1187g
|1045g
|902g
|40 kg
|1312g
|1155g
|997g
|45 kg
|1434g
|1262g
|1089g
|50 kg
|1551g
|1365g
|1179g
|55 kg
|1666g
|1466g
|1266g
|60 kg
|1779g
|1565g
|1352g
|70 kg
|1997g
|1757g
|1518g
|80 kg
|2207g
|1942g
|1677g