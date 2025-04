2. Haben Sie Geduld mit Ihrem Vierbeiner

Seien Sie nicht überrascht, wenn sich das Verhalten Ihres Hundes zum Zeitpunkt des Umzugs ändert. Es kann sein, dass Ihr Hund in seinem neuen Zuhause nicht frisst oder in der neuen Umgebung nicht pinkeln will. Möglicherweise folgt er Ihnen überallhin, was ein Zeichen für Trennungsangst sein kann.

Mit viel Aufmerksamkeit und Sicherheit können Sie dazu beitragen, dass Ihr Hund sich in kürzester Zeit sicherer fühlt. Aber wenn das Verhalten Ihres Hundes wirklich Anlass zur Sorge gibt oder sich nicht wieder zu normalisieren scheint, suchen Sie Ihre Tierarztpraxis auf.