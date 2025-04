Während Ihr Hund vom Welpen zum ausgewachsenen Hund heranwächst, werden Sie miterleben, wie sich Ihr vierbeiniges Familienmitglied entwickelt und verschiedene Phasen durchläuft, die sein Verhalten und Wachstum prägen. In jeder Entwicklungsphase gibt es verschiedene Dinge, die Sie tun können, um Ihren Hund zu unterstützen und ihm zu helfen, ausgeglichen und gesund zu bleiben. Wenn Sie Ihren Welpen oder Hund in all diesen verschiedenen Phasen geistig stimulieren, hilft das auch bei der Entwicklung und Gesundheit des Welpen – und zwar sein ganzes Leben lang.

Diese verschiedenen Stadien können je nach Rasse und Größe des Hundes variieren. Größere Rassen wie Labrador oder Deutsche Doggen wachsen langsamer und bleiben etwas länger im Welpenstadium. Kleinere Hunde, wie z. B. Shih Tzus oder Pommeraner, durchlaufen die Stadien etwas schneller und erreichen den Meilenstein des ausgewachsenen Hundes früher.