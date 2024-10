Kleinen Hunden wird oft nachgesagt, dass sie besonders alt werden. Meistens stimmt das auch. So gelten Rassen wie der Yorkshire Terrier oder der Chihuahua als Rekordhalter in Sachen Lebenserwartung. Die Kleinhunde werden oft 15, in Einzelfällen sogar bis zu 20 Jahre alt.

Mittelgroße Hunde haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 10 bis 13 Jahren. Große Fellnasen altern dagegen schneller und erreichen eher selten das zehnte Lebensjahr. Bei diesen Hunden treten früher Probleme mit altersbedingten Gelenksproblemen auf. Das Risiko für bestimmte Krebsarten ist ebenfalls erhöht. Größere Hunde brauchen also früh mehr Aufmerksamkeit, um fit und gesund zu bleiben.