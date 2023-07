Vores hovedkontor i Aimargues i Frankrig har nu en kæledyrsvenlig politik. Alle hunde modtager et velkomstsæt bestående af en vandskål, et skilt, der viser at hunden er ankommet, en snor til gåture, et tæppe, en rød madras og et id-badge, så dens "kollegaer" kan se, hvad den hedder.