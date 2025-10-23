HjemKatte

En sund start på livet

Killingetiden byder på enorme fysiske og adfærdsmæssige forandringer og en stejl indlæringskurve for nye ejere. Find ud af hvordan du kan give din killing den bedste start på livet, så den udvikler sig til en stærk og sund kat.
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En sund normalvægt kommer af sunde vaner

Det er af afgørende betydning for din kats generelle sundhed og trivsel, at den er normalvægtig. Få mere at vide om at opretholde normalvægten og holde din kat i god form.
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Maine Coon adult standing in black and white on white background
Siberian adult sitting in black and white on a white background

Overvejer du at få en kat?

Der er mange ting, du skal vide, før du anskaffer dig en kat.
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Find det rette foder til din kat

Hver formel er sammensat for at levere ernæring, der er skræddersyet til din kats sundhedsbehov, uanset dens race, alder eller livsstil.
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Find det rette foder
Find det rette foder
Kun 3 minutter

Find det rette foder

1

Besvar spørgsmål omkring dit kæledyr

2

Få en skræddersyet foderanbefaling

3

Vælg det foder som passer dit kæledyrs behov

Få en skræddersyet foderanbefaling

Skræddersyet ernæring til din kat

Vores arbejde er baseret på en betydelig og stigende videnskabelig forståelse af kæledyrs sundhed og ernæring.
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