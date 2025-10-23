Killingetiden byder på enorme fysiske og adfærdsmæssige forandringer og en stejl indlæringskurve for nye ejere. Find ud af hvordan du kan give din killing den bedste start på livet, så den udvikler sig til en stærk og sund kat.
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En sund normalvægt kommer af sunde vaner
Det er af afgørende betydning for din kats generelle sundhed og trivsel, at den er normalvægtig. Få mere at vide om at opretholde normalvægten og holde din kat i god form.
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Der er mange ting, du skal vide, før du anskaffer dig en kat.
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Find det rette foder til din kat
Hver formel er sammensat for at levere ernæring, der er skræddersyet til din kats sundhedsbehov, uanset dens race, alder eller livsstil.
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Skræddersyet ernæring til din kat
Vores arbejde er baseret på en betydelig og stigende videnskabelig forståelse af kæledyrs sundhed og ernæring.