Det kan være svært at forstå, hvilke næringsstoffer der er vigtige, og hvad de gør for dit kæledyr. I de sidste 50 år har vores ernærings- og forskningsteams samt vores kæledyrseksperter brugt utallige timer på at undersøge kattes og hundes ernæringsmæssige behov for at forstå den rolle, som ernæring spiller i at bevare en sund livsstil. Få mere viden om næringsstofferne i dit kæledyrs foder, og hvorfor de er så vigtige.