Hos Royal Canin har vi arbejdet med langt de fleste af vores leverandører i mange år. Vi er vokset for at nå det kvalitetsniveau, vi er stolte af. Når det er nødvendigt, arbejder vi som partnere og investorer med dem for at udvikle specifikke ingredienser eller standarder, herunder udvikling af landbrugspraksis, der har en positiv fordel for ingrediensens ernæringsmæssige kvalitet eller sikkerhed eller for miljøet.

Vi arbejder også med en række strategiske partnere, såsom World Wide Fund for Nature (WWF) for at sikre, at vi adresserer ingrediensernes bæredygtighed og ikke bruger materialer, der kommer fra truede arter.