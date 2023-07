En af de vigtigste ernæringsmæssige fordele ved kornsorter er de kulhydrater af høj kvalitet, de leverer. Kulhydrater er en af de tre kategorier af makronæringsstoffer, sammen med fedt og protein, der er inkluderet i foder til dyr og fungerer som den vigtigste energikilde for kæledyr.2 Kornsorter indeholder også meget fiber, hvilket er et gavnligt næringsstof til at støtte sunde gastrointestinale funktioner hos katte og hunde.

Faktisk kan nogle kornsorter, såsom brune eller hvide ris, anbefales til hunde eller katte, der oplever gastrointestinale problemer.

Kan katte og hunde fordøje kornsorter?

Ud over de næringsstoffer, som kornsorter tilbyder, er det vigtigt at overveje deres fordøjelighed for kæledyr. Fordøjelighed henviser til, hvor mange næringsstoffer en fødevare kan levere. En ingrediens kan f.eks. være rig på næringsstoffer, men svær for en kat eller hund at fordøje. Det betyder, at færre næringsstoffer absorberes af kæledyrets tarme, og færre vil derfor ende i blodbanen.

En ingrediens, der er let fordøjelig for kæledyr, kan give en meget højere andel af næringsstoffer, og derfor kan en kat eller hund indtage den samme mængde ernæring koncentreret i mindre portioner.

Katte og hunde kan fordøje forarbejdede kornsorter ved hjælp af de enzymer, der normalt er til stede i deres fordøjelsessystem: amylase til stivelse og proteaser til proteinerne.

Råvaren males og opvarmes i fremstillingsprocessen for at udsætte de mest nærende, fordøjelige elementer af kornsorterne. Det fjerner den mindre fordøjelige ydre skal og efterlader de næringsstoffer, som katte og hunde har brug for.

Efter denne formaling og tilberedningsproces kan nogle planteproteiner faktisk være mere fordøjelige, end animalske proteiner er. Dette er blevet bevist i en sammenligning af fordøjeligheden af rå proteinkilder, med hvedegluten (99 %) og sojaisolat (95 %), der overgår dehydreret svinekød (92 %), fjerkræ (88 %) og lammemel (88 %).3