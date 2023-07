Når dit kæledyrs ernæringsmæssige behov er besluttet, og du får en formuleret foderplan af en veterinær ernæringsekspert, skal du måske investere i specialudstyr. Det kan omfatte, men er ikke begrænset til, en avanceret kødkværn, kløvere, knive, saks, skåle, vægte, beholdere, handsker og skærebrætter. Strenge hygiejnestandarder skal også overholdes under hele forberedelsesprocessen for at undgå bakteriel kontaminering.

At vælge de rigtige ingredienser til at få hvert næringsstof kan også være svært. Din veterinære ernæringsekspert vælger specifikke ingredienser, så din hund får hvert næringsstof i den rigtige mængde. Nogle ingredienser, der virker nærende for os, kan være giftige for din hund. Løg er f.eks. en god kilde til vitaminer og kalium, som begge er vigtige næringsfamilier til kæledyr, men er faktisk giftige for hunde i enhver form.

Selv med sikre ingredienser til hunde vil de, der ikke er vant til at fremstille kæledyrsfoder, sandsynligvis have svært ved at udvinde de rigtige næringsstoffer i de rigtige mængder, og der er risiko for overfodring eller underernæring, hvis de ikke udføres korrekt.

Selv om det kan være let at finde hjemmelavede opskrifter til kæledyrsfoder, er det vigtigt at overveje, at det selv med det rigtige udstyr og de sikre, nærende ingredienser stadig kan være meget vanskeligt at skabe et komplet og afbalanceret foder derhjemme. Før du begynder at lave dit eget kæledyrsfoder, bør du kontakte en veterinær ernæringsekspert, der vil have den videnskabelige og ernæringsmæssige viden til fuldt ud at støtte din hunds sundhed og trivsel gennem hjemmelavet foder.

Hunde er ikke som mennesker

Når man overvejer hjemmelavet foder, er det værd at huske, at hunde er meget forskellige fra mennesker, både hvad angår ernæring og spisevaner.

Smag er mindre vigtigt for hunde, end det er for mennesker. Vi har 9.000 smagsløg, mens hunde har 1.700, så deres smagssans er mindre udviklet.2

Vi mennesker tygger og nyder vores mad, men hunde bider og river, hvilket betyder at de tygger mindre og spiser hurtigere. De bruger generelt mindre tid på at spise.

I modsætning til mennesker kræver hunde ikke variation i deres foder. Faktisk kan hunde få dårlig mave, hvis deres foder ændres for hurtigt. Hvis dit kæledyr nogensinde skal have et nyt foder, er det vigtigt, at den får det langsomt og i faser. Læs vores guide for at få mere viden.

Det, der betyder mest for en hund, er den kombinerede aroma, tekstur og temperatur af dens foder og regelmæssigheden og rutinen af spisetiderne. Udseende, farve og forskellige fødevarer er ikke vigtige for den, og der er faktisk en risiko for fordøjelsesproblemer, hvis du ændrer dens foder for ofte.