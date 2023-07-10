Sund og præcis ernæring til katte
Hver fodertype er skabt til at give ernæring skræddersyet til dit kæledyrs sundhedsbehov uanset race, alder og livsstil.
0-1 år
Killing
Ernæringsmæssige formler, der hjælper din killing med at opbygge et naturligt immunforsvar, understøtte en optimal vækst og udvikle fordøjelsessystemet.
1-7 år
Voksen
Ernæring skræddersyet til din kat som både dækker kroppens behov for næing og tilfredstiller kattens smagssans.
7-12 år
Moden
Fuldfoder udviklet til at sikre din kats sundhed, når energi- og aktivitetsniveauet falder, efterhånden som den bliver ældre.
Over 12 år
Ældre
Formler, der er skræddersyede til at opfylde din ældre kats specifikke ernæringsmæssige behov.
Se hele vores sortiment
Tag et kig på hele vores sortiment af detailprodukter.
Har du en racekat?
Opdag vores formler, der er designet til at opfylde din races specifikke behov.