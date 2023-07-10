Sund og præcis ernæring til katte

Hver fodertype er skabt til at give ernæring skræddersyet til dit kæledyrs sundhedsbehov uanset race, alder og livsstil.

Maine Coon kittens sitting in black and white on a white background
0-1 år

Killing

Ernæringsmæssige formler, der hjælper din killing med at opbygge et naturligt immunforsvar, understøtte en optimal vækst og udvikle fordøjelsessystemet.

Produkter til killinger
Egyptian Mau adult standing in black and white on a white background
1-7 år

Voksen

Ernæring skræddersyet til din kat som både dækker kroppens behov for næing og tilfredstiller kattens smagssans.


Produkter til voksne katte
Ragdoll adult lying down in black and white on a white background
7-12 år

Moden

Fuldfoder udviklet til at sikre din kats sundhed, når energi- og aktivitetsniveauet falder, efterhånden som den bliver ældre.

Produkter til modne katte
British Shorthair adult sitting in black and white on a white background
Over 12 år

Ældre

Formler, der er skræddersyede til at opfylde din ældre kats specifikke ernæringsmæssige behov.

Produkter til ældre katte
British Shorthair adult sitting in black and white on a white background

Se hele vores sortiment

Tag et kig på hele vores sortiment af detailprodukter.

Alle katteprodukter
Har du en racekat?

Opdag vores formler, der er designet til at opfylde din races specifikke behov.

Se racefoder