Ofte stillede spørgsmål

Tørfoder





Tørfoder bør opbevares i den oprindelige pose og forsegles mellem fodringer. De fleste små poser har en lynlås til genforsegling. Hvis din pose ikke har denne funktion, anbefaler vi, at du beholder produktet i den oprindelige pose og opbevarer den i en tør, lufttæt beholder. Det anbefales, at tørfoderet opbevares ved stuetemperatur (mellem 15 og 40 °C) og en luftfugtighed, der ikke overstiger 70 %.





For tørfoder er smagen af foderpillerne bedst i én måned efter åbning af posen, men foderet kan sagtens holde sig i op til tre måneder, så længe posen opbevares korrekt – på et køligt og tørt sted og i en lufttæt beholder. (Selvom det er almindeligt at tømme hele foderposens indhold direkte ud i en opbevaringsbeholder, anbefales det ikke. Resterende fedtstoffer og olier sætter sig på beholderens bund og sider, og det kan være svært at rengøre beholderen grundigt, inden der hældes nyt foder i den).





Vådfoder





Uåbnede dåser og poser med vådfoder bør opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod varme og direkte sollys. Efter åbning skal vådfoderet opbevares i køleskab og indtages inden for to dage eller højst tre til fire dage. Hvis det efterlades åbnet ved stuetemperatur, skal det smides ud efter en time.



Vådfoderet holdes frisk ved at anbringe de åbne emballager i en tildækket beholder i køleskabet. Dåseprodukterne holdes friske og fugtige ved at anbringe en væskehinde oven på det resterende foder i dåsen og dække dåsen til med et stykke film eller et låg. For posernes vedkommende trækkes de to sider fra hinanden, så de fugtige sider af posens tomme del klæber sammen. Dette forhindrer, at der kommer luft ind i posen. Opbevares i køleskab i en beholder, der holder posen opretstående.







Et koldt produkt er ikke velsmagende, så det anbefales at servere vådfoderet ved stuetemperatur. (Bemærk: Hvis du bruger en mikrobølgeovn til at opvarme foderet, skal du komme produktet i en passende beholder til mikroovnsbrug og altid kontrollere temperaturen inden fodring).