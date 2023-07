For eksempel schæferhunde: Alle elsker dem for deres mod, loyalitet og intelligens. Men på trods af deres kropslige og mentale styrke er de kendt for at have sensitive maver, så vi har udviklet et specialfoder til dem med proteiner, der er nemme at fordøje, og bestemte fibre, der hjælper fordøjelsen med at blive lige så stærk som resten af kroppen.