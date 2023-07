Det, som hvalpe spiser, kan have stor indflydelse på deres vækst. Hvalpe har komplekse ernæringsbehov, et sart fordøjelsessystem, et umodent immunsystem, og deres hjerne er under udvikling. De har behov for et foder, der giver dem al den energi og alle de næringsstoffer, de behøver for at kunne opretholde en sund vækst. Derfor har vi udviklet ROYAL CANIN® Hvalpeprogram, der er en foderløsning i 4 trin, som indeholder alle de næringsstoffer, en hvalp har brug for, så din hvalp altid får et foder, der passer til den livsfase, den befinder sig i. Lad os se nærmere på det!