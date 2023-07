Sådan vokser hvalpe, og sådan udvikler deres hjerne sig

Når vi studerer hvalpes udvikling under væksten, ser vi, at vævsniveauet stiger, og knoglerne og musklerne udvikler sig og danner bevægeapparatet (som gør det muligt for hvalpene at bevæge sig). Samtidig modnes deres nervesystem, hvilket giver bedre kommunikation mellem hjerne og krop.

I forhold til omverdenen vokser din hvalps bevidsthed om dens miljø, efterhånden som den begynder at udforske og opdage mere og mere af sine omgivelser. Nye mennesker, nye steder, nye tricks og nye kommandoer – der er meget, den skal nå at tilegne sig og lære.

Ved 8-9-ugersalderen går indlæringen hurtigere, og du bør nu stimulere din hvalp mere, træne den og lære den alt, der er nødvendigt for, at den kan blive en velopdragen voksen hund.

Men vær opmærksom på, at din hvalp har brug for det rigtige næring, for at denne komplekse og hurtige proces kan forløbe, som den skal. Du kan bidrage til din hvalps vækst og støtte dens hjernes udvikling ved at sørge for, at hvalpen får et foder, der er tilpasset dette særlige livsstadie.