At have en killing i huset er generelt en fantastisk tid for ejeren, men der kan også være store udfordringer og mange ting at lære for dig og dit kæledyr. Oplysningerne og vejledningen på de følgende sider er samlet fra Royal Canins dyrlæger, ernæringsfysiologer og partnere over hele verden og skal hjælpe dig og din killing med sammen at få en god start.