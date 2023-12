Seng Opret et sikkert og hyggeligt sted, hvor din kat kan sove. Nogle killinger kan lide at ændre deres sovepladser regelmæssigt, så mere end en seng kan være nødvendigt.

Transportkasse Vælg en stabil kasse, der er mørk, eller som kan dækkes med et tæppe, og som er stor nok, også når din killing er fuldt udvokset.

Foder- og vandskåle De fleste katte foretrækker skåle af porcelæn, glas eller rustfrit stål. Især for vandskåle anbefales det, at du har mere end én, så din kat får flere valgmuligheder.

Killingefoder støtter vækst Hold i begyndelsen fast ved det foder, som din killing har fået hos den tidligere ejer.

Halsbånd Sørg for at halsbåndet har et identifikationsmærke og vælg et halsbånd, der kan justeres, i takt med at din killing vokser. Elastiske halsbånd anbefales for at undgå, at din killing kommer til at sidde fast.

Kattebakke En overdækket bakke er bedst til at minimere uheld og lugte. Du skal også købe en lille skovl til at fjerne efterladenskaberne.

Rengøringsmidler Sørg for, at du har ufarlige, lugtfri rengøringsmidler hjemme til eventuelle uheld.