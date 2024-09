Sådan forbereder du dit hjem til den nye killing

Sådan forbereder du din have til den nye killing

Til at begynde med går din killing ikke udenfor, men du skal sørge for, at din have er sikker og klar til, at den gør det.

Undersøg din have for potentielle risici – På samme måde som inden døre er det en god idé at se efter alt, der kan være farligt for din killing, f.eks. steder, hvor den kan falde ned eller sidde fast.

Fjern pesticider, ukrudtsmiddel og rottegift – Hvis du bruger haveprodukter, f.eks. ukrudtsmiddel, skal du sørge for, at disse opbevares et sted, hvor din killing ikke kan nå dem.

Giftige planter – Indenfor og udenfor hjemmet

Instinktivt vil killinger ikke spise giftige planter, men det sikreste er at undgå, at de kan komme i kontakt med dem i deres omgivelser. Kontakt din dyrlæge for at få en komplet liste over giftige planter. Her er nogle af de mest almindelige giftige planter, der findes i og omkring dit hjem:

Alpeviol

Kristtjørn

Mistelten

Blåregn

Sigøjnerblad

Filodendron

Azalea

Rhododendron

Koralkirsebær

Nerie

Julestjerne

Efeu

Aucuba

Ærteblomst

Birkefigen

Ved at undersøge disse ting på forhånd og klargøre dit hjem på den rigtige måde, kan du hjælpe din killing med at føle sig tryg og komfortabel i de nye omgivelser.