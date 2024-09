Hvad er kattesyge?

Kattesygevirus (FPV), også kaldet kattens parvovirus, er en yderst smitsom og potentielt dødelig virussygdom, der rammer killinger og voksne katte.

Hvad er symptomerne på kattesyge?

En killing eller kat, der lider af FPV, får flere forskellige symptomer. Hold altid øje med følgende:

Feber

Depression

Opkast

Diarré (ofte blodig)

Dehydrering

Sygdommen kan også resultere i pludselig død. De katte, der overlever de første få dage, bliver immunsupprimeret og deres immunsystem holder op med at fungere. Dette skyldes, at når virussen er til stede i organismen, forårsager den en mangel på blodlegemer, herunder de hvide blodlegemer, der er nøglen til at bekæmpe infektion.

Hvis en kat bliver smittet, når den er drægtig, er det sandsynligt, at den aborterer, føder døde killinger eller føder killinger med en underudviklet hjerne (cerebellar hypoplasia).

Er kattesyge stadig almindelig hos katte og killinger?

Udbredt anvendelse af vaccinationer har opnået god kontrol med FPV hos katte, der holdes som kæledyr, men der kan stadig opstå udbrud på internater og i bestanden af vilde katte. Når dette sker, er der en meget høj dødelighed.

Hvad bør jeg ellers vide om kattesyge?

Det første du bør vide er, at sygdommen er meget smitsom. Helt konkret fremkaldes den af en parvovirus, der eksisterer i lang tid i et specifikt miljø – op til flere uger eller længere, alt efter forholdene.

Virussen kan derfor spredes ved, at man slæber det med under fødderne. Derfor er det vigtigt at vaccinere din killing, da der er en meget reel risiko for smitte, også selvom den aldrig opholder sig udenfor.

Skal jeg få min killing vaccineret mod kattesyge?

Vaccination mod FPV er vigtig for alle katte. Der er to kategorier af vacciner – "kernevacciner" og "tilvalgsvacciner". Alle kernevacciner skal gives til alle killinger og katte uanset deres livsstil. Kattesyge tilhører kategorien "kernevacciner" sammen med herpesvirus og calicivirus.

Det er livsvigtigt, at dyrlægen giver din nye killing disse vacciner.

Hvornår skal min killing have FPV-vaccinen?

FPV-vaccinationsprogrammet består af to vacciner, der gives med tre til fire ugers mellemrum. Din killing har muligvis allerede fået sin første vaccine, inden den kom hjem til dig, da den første dosis kan gives, når killingen er omkring syv til ni uger gammel.

Kontrollér altid, om den har fået sin første vaccine, inden du tager den med hjem. Når du er kommet hjem, skal du kontakte din dyrlæge for at aftale en tid til den anden vaccine.

Hvornår er den beskyttet mod virussen?

Din killing er ikke beskyttet før engang efter den anden vaccine, og du bør derfor holde den inden døre indtil da.

Der er flere forskellige virksomheder, som leverer vacciner, og de har forskellige protokoller, så sørg for at spørge din dyrlæge om, hvordan din killings vacciner helt præcist skal tilrettelægges.

Kræver FPV-vaccinen en booster?

Efterfølgende skal din killing have en booster (revaccination) ét år efter den anden vaccine og derefter én gang om året.

Immuniteten mod forskellige sygdomme har forskellig varighed, og derfor skal din kat ikke nødvendigvis have den samme booster (revaccination) hvert år. Tal med din dyrlæge, som vil kunne forklare dig, hvilke sygdomme katten vaccineres mod ved hvert besøg.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vælger en kattepension?

Når en bestand er blevet smittet med kattesyge, er det meget svært at slippe af med sygdommen på grund af virussens karakter.

Der er specifikke forholdsregler, som bør indføres af alle gode kattepensioner for at forhindre, at sygdommen spredes, og reducerer den virkning, sygdommen kan have på en kats helbred.

Der skal være strenge hygiejnemæssige forholdsregler, herunder:

Sektoropdeling – etablering af specifikke sektorer for dyr i karantæne og syge dyr

Envejsprincippet – der skabes et envejskredsløb, som går fra sektoren med katte i den højeste risikogruppe til sektoren med katte i den laveste risikogruppe

Tilstrækkelig rengøring og desinfektion – ikke alle desinfektionsmidler virker mod FPV, og det er derfor meget vigtigt at sikre, at de rengøringsmidler, der anvendes af kattepensionen, virker effektivt mod FPV.

Det er vigtigt at spørge kattepensionen, om disse forebyggende foranstaltninger er implementeret.

Da FPV er så smitsom og potentielt dødelig, er det yderst vigtigt, at du sørger for, at din killing får de rette vacciner på det rette tidspunkt efterfulgt af de årlige boostere (revaccinationer). Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med din killings vaccinationsanbefalinger, skal du altid tale med din dyrlæge.