Sådan præsenterer du din killing for familiemedlemmer

Præsentation af din killing for børn

Katte kan være fremragende ledsagere for børn, men det er vigtigt at sørge for, at alle børn i hjemmet ved, hvordan man behandler en killing. Således sikrer du, at killingen er i stand til at tilpasse sig sine omgivelser i en stille og rolig atmosfære.

Når en killing bliver en voksen kat, vil den have nemt ved at undgå børn, når den ønsker at være alene, men dette er sværere som killing. Det er vigtigt, at børn ved, hvornår en killing skal have plads til at slappe af og sove, og at de ikke må forstyrre killingen, når den hviler sig.

Små børn bør altid være under opsyn i nærheden af killinger for at sikre, at de behandler killingerne forsigtigt og kun leger blidt med dem, og at killingerne ikke tages op ellers håndteres forkert.

Det er en gradvis proces at præsentere din nye killing for familiemedlemmer. Det er vigtigt at være tålmodig og opmærksom og sørge for, at tingene forgår i din killings tempo, så det bliver en rolig og positiv oplevelse.