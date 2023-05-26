Sundhed er vores passion
Jagten på viden
Vores dybe forståelse af behovene hos katte og hunde er det, der gør det muligt for os at skabe verdens mest præcise og sunde ernæring til kæledyr. Vi stopper aldrig med at lære og tager aldrig noget for givet. Derfor samarbejder vi med ledende forskere, veterinære og adfærdseksperter og fortsætter en løbende dialog med katte- og hundeejere over hele verden.
Kæledyr først
For os kommer kæledyrenes behov altid i første række. Det er denne prioritering, der styrer vores forskning, underbygger den ernæringsmæssige kvalitet af alle vores produkter og hjælper katte og hunde med at leve et længere og sundere liv.
Præcision i alt
Vores omfattende viden og erfaring har givet os en præcis forståelse af kæledyrs behov og de næringsstoffer, som er nødvendige for at holde dyrene sunde. Denne præcision sikrer høj effektivitet i alle aspekter af vores produkter – fra form, konsistens, smag og fordøjelighed til sikkerhed og sporbarhed.
Respekter deres natur
Vi respekterer katte og hunde for de utrolige dyr, de er. Denne respekt udspringer af et dybt kendskab til deres sande natur og deres unikke funktionelle behov. Denne viden danner grundlaget for alle beslutninger om vores produkter og ydelser og definerer virksomhedens værdigrundlag.
Bæredygtighed
Vores holdning til bæredygtighed sikrer, at vi viser kæledyr, mennesker og planeten den respekt, de fortjener.
Forpligtet til kvalitet
Ernæringsmæssig kvalitet og produktsikkerhed er kernen i alt, hvad vi gør verden over.