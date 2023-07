Royal Canin ønsker at forbedre kæledyrs liv ved at sætte katte og hundes behov først for at bidrage til deres optimale sundhed. Der er mere: vores ernæringsmæssige fremgangsmåde, der er baseret på næringsstoffer, giver os mulighed for at tage højde for den miljømæssige og sociale indvirkning af hver enkelt opskrift, som vi udvikler, samtidig med at de giver kæledyrene ernæring af den højeste kvalitet, de højeste fordele og den højeste sikkerhed. Og vores bæredygtighedsrejse slutter ikke der: Vi arbejder på at forbedre vores indvirkning på kæledyr, planeten og mennesker ved at gøre vores aktiviteter mere bæredygtige og socialt ansvarlige.