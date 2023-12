Sørg for, at din killing har alt, hvad den har brug for, såsom adgang til en kattebakke, frisk vand, foder, dens yndlingslegetøj og et tæppe. Brug derefter et signal, f.eks. at slukke lyset eller skrue ned for det, for at vise, at det er sengetid. Killingen piber måske de første par nætter, men den lærer hurtigt, at du vender tilbage om morgenen, og vil føle sig tryg ved rutinen.