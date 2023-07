Katte er yderst sensitive, og en række faktorer kan få dem til at miste appetitten. De foretrækker at spise et roligt sted gemt lidt væk og med let adgang til at flygte derfra, og de kan ikke lide, at deres madskål står for tæt på kattebakken. Hold også din killings madskål adskilt fra vandskålen for at undgå, at vandet bliver beskidt af foder deri. Skab desuden kattens fodringsområde væk fra dit eget spisested, så den ikke bliver fristet til at spise af din mad.

Ting som fremmede i hjemmet, skænderier, lysændringer og pludselige lyde kan også påvirke, hvor meget din killing spiser, så du skal holde forstyrrelser på et minimum.