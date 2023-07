Det er også vigtigt at fokusere på positiv adfærd. Din killing lærer primært ved at skabe en forbindelse mellem bestemte handlinger (fra sig selv eller andre) og resultatet. Hvis din killing f.eks. flygter fra høje lyde eller, for den, fremmede i hjemmet, skal du undgå at forstærke dens bekymringer ved at samle den op eller kæle for den. I stedet skal du roligt og afslappet vise den et legetøj for at lokke den ud fra sit skjulested. På denne måde vil din killing begynde at indse, at der ikke er nogen grund til bekymring, og den vil blive mere tryg i disse situationer i fremtiden.