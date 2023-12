Din killing lærer på to forskellige måder: Den begynder med at efterligne moderens handlinger og lære gennem nye oplevelser samt positiv bekræftelse. Selvom killinger er mere selvstændige end hvalpe, er det vigtigt at træne dem i den rette adfærd fra en tidlig alder, så de kan lære reglerne for at leve sammen med andre mennesker og dyr.