Nødvendige ting til din nye killing

Du forbereder dig på at byde din nye killing velkommen, så I kan dele hverdag og hjem i mange år fremover. Det er naturligvis vigtigt, at du vælger det rigtige foder, med der er også en række andre ting, som du skal forberede, såsom et sted, hvor den kan spise og drikke, et sted, hvor den kan sove, og ting, den kan lege med.

Hvis du laver en huskeliste over vigtige ting, der skal være på plads, før din killing ankommer, vil det hjælpe din killing med at finde sig til rette så hurtigt som muligt.

Bæretaske til katte

Det er farligt at have en løs killing i bilen, så det er vigtigt at købe en bæretaske, som den også kan passe, når den er fuldvoksen. Du bør gøre det mere behageligt for din killing ved at placere et tæppe i bunden og købe en ekstra måtte i tilfælde af "uheld" pga. stress under transporten.

Seng til killingen

Det er vigtigt, at din nye killing har en behagelig seng at sove i, fordi det hjælper den med at føle sig tryg i de nye omgivelser. Men vær ikke overrasket, hvis din killing finder sit eget foretrukne sted at sove, da det er en af mange måder, hvorpå den markerer sit territorium og indretter sig på.

Kattebakke

Din killing skal bruge en kattebakke af passende størrelse, og du får brug for en lille ske til at fjerne dens afføring. En overdækket kattebakke anbefales for at undgå spild og begrænse lugtgener, men nogle killinger kan ikke lide overdækkede kattebakker, så du bliver nødt til at se, hvordan din killing reagerer.

Mad- og vandskåle til din killing

Du skal give din nye killing to skåle. Brug vandskåle af porcelæn, metal eller glas, da mange katte ikke kan lide smagen af vand i plastikskåle. Du skal have en lille skål til mad og en større til frisk vand, der altid bør være til rådighed.

Sørg for, at der er nok plads mellem de to skåle, så der ikke kommer mad i vandet, da katte altid har brug for adgang til frisk drikkevand for at understøtte en sund urinvejskanal.

Kradsebræt og kattetræ

Katte bør ideelt set have adgang til et sted, hvor de kan holde deres klør ved lige, så det er en god idé at købe et kradsebræt. Du bør også investere i et kattetræ, da killinger elsker at klatre, så de kan få en højere og mere dominerende position, og de vil nyde at klatre rundt i grenene. Et kattetræ opfylder også killingens behov for motion.