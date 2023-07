Sådan får du en sund killing

1. Lær at aflæse din killings kropssprog, så du ved, hvornår den måske føler sig dårligt tilpas. Hvis du fornemmer, at noget ikke er, som det skal være, skal du tale med dyrlægen.

2. Sørg for, at din killing får den rette ernæring gennem specialfremstillet, velafbalanceret killingefoder.

3. Killinger har brug for masser af søvn, så sørg for, at din killing har et behageligt og stille sted at hvile.