Katteorm - Bændelorm & spolorm

Især killinger lider typisk af endoparasitter, fordi deres immunforsvar ikke er færdigudviklet.

Der findes to typer endoparasitter, som din killing kan lide af, nemlig:

Protozoer

Orm

Hvad er protozoer?

Protozoer er encellede organismer, der kan forårsage diarré.

Killinger lider hovedsageligt af to bestemte typer mikroorganismer, som begge giver alvorlig diarré og ufuldstændig fordøjelse, hvilket kan føre til dehydrering og vægttab. Disse to er:

Giardia – mikroskopiske protozoer, som fæstner sig til slimhinden i tyndtarmen

Coccidia – indtages når katten æder et bytte som indeholder cyster, især mus

Visse af disse parasitter klarer sig ekstremt godt i bestemte miljøer og er endda modstandsdygtige over for fugt.

Hvordan kan en kat blive ramt af protozoer?

En kat eller killing kan blive smittet på en af følgende måder:

Ved at indtage, typisk et byttedyr, der er inficeret af parasitten – dvs. i form af en cyste i byttedyrets krop.

Ved at slikke pels, der er forurenet med afføring

Ved at dele beskidte kattebakker

Ved at spise noget, der er forurenet med afføring

Symptomerne på protozoer hos katte

Det er kun dyrlægen, som kan identificere disse parasitter og give den rette behandling. Når det så er sagt, kan du selv holde øje med en række symptomer hos smittede katte, herunder:

Diarré

Blodig afføring

Hævelse eller rødme omkring anus

Sekret eller oocyster i afføringen

Hvis du er bekymret for din kat, og den udviser nogen af ovenstående symptomer, skal du altid kontakte din dyrlæge.

Sådan behandles protozoer hos katte

Dyrlægen ordinerer oral medicin for at bekæmpe parasitterne.

Orm

Orm er parasitter, der angriber en kats eller killings tarme.

Der findes sædvanligvis to typer orm hos katte:

Rundorm: Denne type orm findes i killingens tyndtarm, hvor den danner kugler, der blokerer tarmen. Den opdages ved tilstedeværelsen af æg i kattens afføring eller analområdet.

Bændelorm: Bændelorm hæfter sig fast til tarmvæggen og forårsager oppustethed, diarré og til tider pelsskader. Den opdages i afføringen. Bændelorm ligner riskorn.

Hvordan kan en kat få orm?

Angrebet varierer afhængigt af ormetypen, men den typiske måde, som en kat eller killing får orm på, er ved at komme i kontakt med æg eller afføring fra en anden inficeret kat.

Visse udekatte jager gnavere og bliver smittet af ormelarver, der lever i dyrets væv.

Et kuld killinger kan udvikle orm, hvis moderen er inficeret. Dette sker gennem diegivning, hvor ormelarven passerer via moderens mælk til killingerne.

Symptomer på orm hos katte

Det er umuligt at se, om en kat eller killing har orm, bare på udseendet, men der er et antal symptomer, der muligvis følger med et ormeangreb, som du kan være opmærksom på:

Diarré

Vægttab

Tør eller glansløs pels

Opkast

Blod i afføringen

En oppustet mave

Sløvhed

Synlige orm i afføringen eller omkring anus

Behandling og forebyggelse af indvoldsorm hos katte

Din kat eller killing kan have behov for regelmæssig ormekur, især i opstartsperioden hvor vaccinationsprogrammet også fastlægges.

Dyrlægen vil give specifikke anbefalinger til rutinemæssige ormekure ud fra din kats livsstil ved især at fokusere på, om den kommer udendørs, og om den kommer i kontakt med andre katte.

For at sikre, at din killing forbliver sund, mens dens immunforsvar udvikles, er det vigtigt at tale med en dyrlæge om både vaccinationer og eventuelle vaccinationsanbefalinger mod endoparasitter.