Hvad er felin infektiøs peritonitis (FIP)?

Felin infektiøs peritonitis (FIP) er en dødelig sygdom, som kan ramme katte og killinger. FIP findes hos en meget lille del af katte og killinger og skyldes en almindelig virus kaldet felin coronavirus (FCoV).

Hvad er felin coronavirus?

Felin coronavirus er en virus, som katte smittes af gennem kontakt med inficeret afføring.

Dette kan ske, når de slikker hinandens pels, eller når de deler kattebakker, madskåle eller remedier til pelspleje.

Hvordan kan felin coronavirus forårsage felin infektiøs peritonitis (FIP)?

Der findes to typer af felin coronavirus, som kan ramme katte og killinger:

Enterisk coronavirus

Den coronavirus, der forårsager FIP

Den såkaldte enteriske coronavirus begrænser sig mest til tarmen. Den formerer sig og kan forårsage diarré – dette ses især hos killinger, især hvis de bor sammen med andre katte.

Den coronavirus, der forårsager FIP, menes i øjeblikket at være en muteret form af den enteriske coronavirus. Forskere forstår endnu ikke, hvordan den relativt godartede coronavirus kan udvikle sig til den dødelige FIP.

Hvad sker der med en kat, som rammes af FIP?

Katte med FIP kan lide af:

Væske i bryst eller mave – dette kaldes "våd" FIP.

Knudeagtige vækster (granulomer) på de indre organer – dette kaldes "tør" FIP

Hvad er symptomerne på FIP?

En kat eller killing med FIP får en række forskellige symptomer, herunder:

Feber

Opkast

Nedsat appetit

Diarré

Krampeanfald

Kan en dyrlæge teste min kat for FIP?

Dyrlæger har i dag adgang til særlige teknikker, der gør det muligt at opdage coronavirus. Denne analyse kan dog ikke skelne mellem coronavirus i tarmen og den coronavirus, som forårsager FIP.

Det betyder, at der ikke findes en specifik test for FIP.

Hvornår vil en dyrlæge foretage disse test?

En dyrlæge vil foretage denne test for at hjælpe med at stille en diagnose på en syg kat.

Dyrlægen vil tolke disse test varsomt ved at analysere en række andre faktorer, herunder kattens eller killingens opholdssted, andre kliniske tegn og andre undersøgelser, der er foretaget.

Findes der en vaccine mod FIP?

Der findes en vaccine mod felin infektiøs peritonitis (FIP), men dens effekt er stadig omdiskuteret.

Alle killinger skal have standardvacciner, som omfatter:

Katteinfluenza – både felin herpesvirus (fHV) og felin calicivirus (FCV)

Kattesyge (FPV)

Katteleukæmi (FeLV)

Eftersom en vaccine mod FIP ikke falder ind under standardkategorien, gives den ikke til alle killinger eller katte.

For at forstå, hvilke vacciner din nye killing kræver, er det vigtigt at tale med en dyrlæge. Vedkommende vil give anbefalinger ud fra kattens livsstil ved at analysere en række faktorer, herunder om katten skal være udendørs og i kontakt med andre katte.

Hvis du er bekymret for din killings sundhed eller har spørgsmål omkring, hvilke vacciner den bør have, skal du altid tale med en dyrlæge.