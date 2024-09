Katteinfluenza (FHV) er en typisk sygdom hos katte og killinger.

Hvad er katteinfluenza, og hvad skyldes den?

Katteinfluenza skyldes herpesvirus hos katte og har følgende symptomer:

Øjenbetændelse – betændelse eller hævelse i øjets slimhinde. Også kaldet "pink øjne"

Hornhindesår – en skade i øjets yderste lag

Næsesekret – slim fra killingens næse

Hvad er forskellen på katteinfluenza og calicivirus?

Katteinfluenza og calicivirus er forskellige vira med hver sine symptomer. Symptomerne på calicivirus (FCV) omfatter mundsår og tandkødsbetændelse samt næsesekret.

De to vira kan være ret forskellige, men sammenblandingen skyldes det faktum, at de ofte begge forbindes med "snue" hos katte.

Dette syndrom involverer øjeninfektion (øjenbetændelse og sekret) og/eller næsesekret og/eller mundbetændelse og -sår. Det kan skyldes forskellige sygdomsfremkaldende stoffer, herunder både herpesvirus og calicivirus, men også bakterier (chlamydophila).

Kan jeg se på en kat, om den er ramt af katteinfluenza?

Da virussen kan være latent, kan din killing komme i kontakt med den, når den er sammen med andre katte, der umiddelbart virker raske. Den "sunde" kat, der bærer sygdommen, kan derfor udgøre en risiko for kattebestanden. Dette gælder især killinger.

Kan min killing blive vaccineret mod katteinfluenza?

Din killing bør vaccineres mod katteinfluenza som en af de kernevacciner, killinger skal have tidligt i livet. De andre kernevacciner omfatter:

Calicivirus

Kattesyge

Katteleukæmi

Hvornår skal min killing have vaccinen?

I de fleste tilfælde gives kernevaccinerne, når katten er syv til ni uger.

Tal med en dyrlæge, der kan sammensætte et vaccinationsprogram for alle kernevacciner og eventuelle andre anbefalede vacciner, afhængigt af din killings livsstil og miljø.

Hvad kan jeg ellers gøre for at undgå, at virussen spreder sig?

Når virussen opdages på et bestemt sted eller i et bestemt miljø, f.eks. derhjemme eller på en kattepension, har den et lavt resistensniveau, hvilket betyder, at den nemt kan fjernes med almindelige desinfektionsmidler.

Det er vigtigt at holde dit hjem rent, især de steder, hvor katten opholder sig meget, samt de ting, den ofte bruger, f.eks. madskålen.

Katteinfluenza kan være meget alvorligt især hos unge katte og killinger. Det er vigtigt, at du kontakter en dyrlæge, hvis du bemærker ét af ovennævnte symptomer, samt at du sørger for, at killingen får vaccinen på det rigtige tidspunkt som en del af en passende vaccinationsanbefaling.