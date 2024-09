Det af få din killing kastreret er et almindeligt indgreb med mange fordele for din kat og dit hjem. Det er dog ikke en beslutning, der skal træffes hurtigt, især hvis du vil have et kuld killinger i fremtiden.

Hvad er kastration?

Kastration er det udtryk, der anvendes til neutralisation af hankatte. Hos hunkatte kaldes dette sterilisation, selvom neutralisation nogle gange bruges om at sterilisere dyr af både hankøn og hunkøn.

Hvordan virker kastration?

Det virker ved at eliminere kattens kønshormoner. For hankatte fjernes deres testikler, så de ikke længere producerer sæd, der kan befrugte ægget hos en hunkat, og derfor kan de ikke længere formere sig. Operationen udføres af en dyrlæge.

Hvornår er den bedste tid at få min killing kastreret?

Ideelt set bør du neutralisere din killing omkring puberteten. Hos hankatte er det, når de er mellem seks og 12 måneder gamle. Hankatte har en tendens til at nå seksuel modenhed og begynder at lede efter en mage, når de er mellem syv og 12 måneder gamle. Neutralisation kan udføres med succes, allerede fra katten er tre måneder gammel. Din dyrlæge kan rådgive dig om det bedste tidspunkt for din killing.

Hvorfor skal jeg få min killing neutraliseret?

Den vigtigste fordel ved at få din killing kastreret er, at det fjerner muligheden for at få uønskede kuld, hvilket kan være svært at håndtere og finde et godt hjem til. Det reducerer også sandsynligheden for, at din kat får eller spreder en kønssygdom, da den har mindre lyst til at parre sig. Dens ønske om at slås reduceres ligeledes, hvilket kan give et roligere og mere fredeligt hjemmemiljø.

Hvordan påvirker det killingens kost?

Efter kastrationen ændrer killingens ernæringsbehov sig. Dens energibehov falder med ca. 30 %, men dets appetit stiger med ca. 20-25 %. Da din killing stadig vokser og har brug for energi til at udvikle sunde muskler og en sund kropsmasse, er det vigtigt at give den et foder, der dækker de nye ernæringsmæssige behov. Et foder, som er udviklet til neutraliserede katte, kan være en god mulighed. Kontakt dyrlægen for at få ernæringsmæssige anbefalinger.

Hvilke andre komplikationer kan der være i forbindelse med kastration?

Hankatte har stor risiko for at blive overvægtige, når de er blevet kastreret, og det kan føre til yderligere, langsigtede sundhedsproblemer. Det kan omfatte sygdomme i leddene, diabetes og urinvejsproblemer. Hvis du beslutter dig for at få din killing kastreret, skal du holde øje med dens kalorieindtag og aktivere den med legeaktiviteter for at styre dens vægt.

Kastration kan være et fordelagtigt indgreb for din kat og dit hjemmemiljø. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du tale med din dyrlæge, som kan hjælpe dig med at afgøre, om det er det rigtige for din kat.