At få din hunkat steriliseret er en vigtig beslutning. Det kan påvirke dens sundhed og trivsel positivt, men har også en række potentielle komplikationer og konsekvenser.

Hvad er sterilisation?

Sterilisation er processen med at sterilisere din hunkat. Hos hankatte kaldes det kastration, selvom det i nogle tilfælde bruges som betegnelse for sterilisationsprocessen hos både han- og hunkatte.

Hvordan virker sterilisation?

Sterilisation skal udføres af en dyrlæge eller anden kvalificeret professionel og indebærer, at din kat gennemgår en operation. Det forhindrer, at din hunkat – også kaldet en kønsmoden hunkat – producerer æg, der kan befrugtes af en hankat, samt stopper kroppens produktion af kønshormoner, der tiltrækker hankatte.

Hvornår kan jeg få min kat steriliseret?

Du kan få din han- eller hunkat steriliseret omkring puberteten. For kønsmodne hunkatte er det, når de er seks til syv måneder gamle, selvom det kan gøres sikkert, når de er tre måneder gamle. Hunkillinger har en tendens til at have deres første cyklus, når de er seks måneder gamle. Du vil bemærke en ændring i deres adfærd, da de mjaver meget, gnider sig mod dine ben eller møbler og indtager parringsposition, hvis du berører ryggen.

Skal jeg få min kat steriliseret?

Det er op til dig, om du beslutter dig for at få din kønsmodne kat steriliseret, eller om den skal kunne få killinger i fremtiden. Der er en række fordele ved at få din kat steriliseret. Den vigtigste er, at det kan øge dens levetid betydeligt.

Sterilisation kan også:

Forhindre uønskede kuld

Reducere sandsynligheden for, at din kønsmodne kat slås med andre katte

Reducere risikoen for spredning af kønssygdomme

Begrænse antallet af omstrejfende katte, der kan være et resultat af uønskede kuld

Reducere symptomerne på at være i løbetid, hvilket kan være støjende og irriterende for ejeren

Hvordan påvirker sterilisation min kats foder?

Så snart din kat er blevet steriliseret, vil du se tegn på ændringer i dens adfærd – herunder dens spisevaner. Dens appetit kan stige med 20-25 %, men dens faktiske energiforbrug falder med 30 %. Det betyder, at det er meget nemt for din kønsmodne kat at overspise og lagre den ekstra energi som fedt.

Hvis du beslutter dig for at få din kat steriliseret, mens den stadig er killing, vil den stadig vokse og derfor have brug for et foder, der støtter den, uden at den tager unødigt på i vægt. Specifikt foder, som er formuleret til steriliserede killinger, er noget af det bedste, du kan give den på dette tidspunkt.

Hvilke komplikationer kan der være i forbindelse med sterilisation?

De største komplikationer, som er forbundet med sterilisation, kommer fra den potentielle vægt, som din kat kan tage på, hvilket igen kan føre til alvorlige sundhedsproblemer. Diabetes og ledsygdomme er begge forbundet med fedme hos katte, mens stillesiddende katte eller indekatte kan få fordøjelsesproblemer på grund inaktivitet og for overdreven pelspleje.

Beslutning om at få din kat steriliseret er en beslutning, der kan påvirke dens sundhed og hjemmeliv positivt, men det har langvarige effekter. Hvis du vil have yderligere råd, kan du tale med din dyrlæge, som kan rådgive dig om den bedste behandling.