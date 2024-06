Hvad er felin immundefekt virus (FIV)?

Felin immundefekt virus (FIV) er HIV hos katte. Det er vigtigt at bemærke, at mennesker ikke kan blive smittet med FIV, da ca. 1-5 % af katte bærer denne virus.

Er en kat først inficeret med FIV, vil infektion være der resten af kattens liv.

Hvordan spredes FIV blandt katte?

FIV spredes gennem slåskampe og bid, så det ses hyppigere hos yngre, ikke-steriliserede udekatte, især når de etablerer et revir.

Det kan også spredes gennem blodtransfusioner, hvis blodet ikke er screenet.

Hvad sker der, hvis katte er inficeret med felin immundefekt virus (FIV)?

FIV udvikler sig meget langsomt over flere år og ødelægger kattens hvide blodlegemer – det betyder, at den mister sin evne til at bekæmpe sygdomme. Denne nedsættelse af immunsystemet resulterer i modtagelighed for infektioner, mens det tager længere tid for katten at komme sig over almindelige sygdomme.

Hvad er symptomerne på FIV?

En kat, der lider af FIV, får flere forskellige symptomer. Som ejer skal du være særlig opmærksom på følgende:

Vægttab

Feber

Infektioner

Diarré

Sløvhed

Ramte katte kan også udvikle neurologiske sygdomme og nogle kræftformer.

Findes der en test, som jeg kan bruge til at finde ud af, om min kat har FIV?

Din dyrlæge vil kunne afgøre, om din kat eller killing er blevet smittet med FIV gennem en blodprøve.

Skal jeg overveje aflivning, hvis min kat har FIV?

At have FIV er ingen grund til aflivning, men fornuftige sundhedsregler skal følges, og katten bør ikke gå frit omkring, da den kan smitte andre katte.