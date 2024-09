Der er forskellige måder, du kan hjælpe din kat med at være sund og tilfreds på, fra den fødes, til den bliver gammel, herunder dens foder, og hvordan den får et godt forhold til sit foder.

Fodring af din killing på op til fire uger

Fra fødslen, til den er en måned gammel, vil din killing få al den ernæring, som den har brug for, gennem moderen, når den dier. Først får den råmælk – en væske, der understøtter killingens immunforsvar i starten af dens liv – og derefter mælk. Hvis dyrlægen anbefaler det, kan du fodre nyfødte katte med killingemælk for at sikre, at de får alt, hvad de har brug for. Dette er især vigtigt, hvis moderen har for lidt eller slet ikke producerer mælk, eller hvis kuldet er meget stort.

Din killing kan tabe sig lidt i begyndelsen, indtil den lærer at die. Men derefter burde den begynde at tage stille og roligt på i vægt – vej den dagligt, og tal med en dyrlæge, hvis killingens vægt stagnerer eller falder. Det bedste, du kan gøre i denne periode, er at sikre, at dine killinger og moderen har det godt og ikke bliver forstyrret, så de kan die i fred.

Fodring af din killing fra den er fire uger til fire måneder

Når den er fire uger gammel, vil din killing begynde at vise interesse for fast føde, og du kan begynde at vænne den fra mælken. Gør det ved at lægge tørfoder i killingemælk eller vand, så det får en blød konsistens. Derved kan din killing bedre spise det. Du kan også bruge vådfoder i stedet. Vælg et foder, der er udviklet specielt til killinger, og som understøtter deres vækst – det bør f.eks. være beriget med antioxidanter for at stimulere produktionen af antistoffer, idet det immunforsvar, som killingen har fået fra moderen, begynder at mindskes under fravænningen.

Du kan begynde at give killingen gode spisevaner ved at sikre, at dens fodrings-, lege-, soveområder og kattebakke ligger spredt i forhold til hinanden, ligesom katten ville gøre det i naturen. Sørg også for, at der er masser af frisk vand tilgængeligt, så din killing får nok at drikke.