Pelspleje kat

Killinger bruger mange af deres vågne timer på at slikke deres pels, men som ejer har du også et ansvar og kan spille en rolle, når det gælder din killings pelspleje og hygiejne.

Pleje af din killing på denne måde sikrer ikke kun dens sundhed og trivsel, men hjælper også med at knytte tætte bånd.

Pleje af din killings pels

Hvis du børster din killing regelmæssigt, får du mulighed for at tjekke den for parasitter som lopper og flåter, og det hjælper med at forebygge hårboller, som kan dannes i maven.

Sådan børster du en killings pels

Start meget forsigtigt, så katten vænner sig til at blive børstet eller redt.

Børst altid killingen med hårenes retning for forsigtigt at fjerne løse hår og eventuelle små knuder.

Hvis der fortsat er knuder, skal du være forsigtig og tålmodig i stedet for at trække hårdt i dem og derved beskadige pelsen.

Det anbefales, at du afslutter en omgang pelspleje med lidt leg, så det hele slutter på en positiv måde for killingen.

Om foråret og sommeren, hvor katte fælder, er mere regelmæssig og omhyggelig børstning nødvendig. Brug en massagegnubber af gummi og derefter en børste til at løsne eventuelle hår nemmere.

Sådan plejes pelsen på korthårede katte

Børstning en gang om ugen er nok for korthårede katte. Inden børstningen kan du massere pelsen mod hårenes retning med en pelsplejehandske for at fjerne løse hår og klargøre huden. Brug en blød børste, om muligt af natursilke, for at undgå skader på pelsen.

Sådan plejes pelsen på katte med halvlang pels og perserkatte

Et par minutters børstning om dagen forhindrer knuder og fjerner snavs. En stor metalkam er bedst til dette formål. Vær dog forsigtig med kamme, da de kan gå dybere ind i pelsen end børster, hvilket betyder, at der er større risiko for at irritere huden. Så tag dig god tid til at vælge en god kam.

Sådan klippes en killings kløer

Killinger bruger deres kløer til at afmærke deres territorium. Det er bedst at klippe deres kløer for at undgå ridser fra hvæssen uden at påvirke deres naturlige adfærd. Klipning af kløer er helt smertefrit, men din killing kan blive stresset over det, så det er vigtigt at starte tidligt, så den bliver vant til det fra en ung alder.

Spørg dyrlægen – inden du begynder at klippe din kats kløer, bør du bede dyrlægen om at forklare, hvilken del af kloen du kan klippe af uden at forårsage smerte og blødning.

Sørg for, at både du og din kat slapper af – begynd med at vælge et komfortabelt sted at sidde, og placer killingen på dit skød, så du kan holde dens krop mellem dine lår. Mellem hvert klip bør du berolige killingen ved at ae dens mave.

Klosakse er bedst til at klippe kløer – klip den hvide del af kloen af, og hold dig langt væk fra den lyserøde trekant, som er den kødfulde del af kloen. Hvis du klipper for tæt på den kødfulde del, kan du risikere at forårsage skader og blødning.

Tag dig tid – det er bedst at klippe en lille del af flere gange end at klippe et stort stykke af.

Killingers kløer er en god indikator for deres sundhed. Kløer, der er for hårde eller for bløde, kan være tegn på fejlernæring eller et bakterieangreb, så hvis du ser disse tegn, skal du kontakte en dyrlæge.