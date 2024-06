Hvornår er en kat fuldvoksen?

Når din killing er mellem tre og seks måneder vokser den og udvikler stærke muskler, knogler og sociale færdigheder. Den har brug for et energitæt foder, da dens energikrav er tre gange så stort som en voksen kats, men dens mælketænder er endnu ikke blevet udskiftet med voksentænder, så foderet skal være let for den at spise. Den sover som en voksen kat 13-16 timer om dagen.

De sidste faser, før din killing bliver en kat

Efter et år er din killing blevet en voksen kat. I denne tidlige voksenfase er killingen legesyg og fuldt socialiseret, sund med en skinnende pels, et stærkt skelet og stærke muskler samt fremragende jagtreflekser.

Ved at forstå, den proces, der får din killing til at udvikle sig til en voksen kat, kan du understøtte den i forbindelse med foder, adfærd og trivsel i hjemmet. Hvis du er bekymret for, om din killing udvikler sig på den rette måde, kan du kontakte en dyrlæge.