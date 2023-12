Killinger elsker at klatre, og derfor er kattetræer en perfekt forkælelse til dit kæledyr. Her er nogle andre metoder til at opfordre din killing til at strække sig og klatre løs:

Anbring en pude på en høj hylde, som den kan nå uden at komme til skade

Høje kradsetårne

Vær dog opmærksom på, at killinger endnu ikke har en perfekt motorisk koordination og er mere tilbøjelige til at falde. I de første måneder kan det være nødvendigt at overvåge den.