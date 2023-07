ROYAL CANIN® Killingeprogram

Efterhånden som din killing bliver mere selvstændig, begynder den i højere grad at lære nye ting og udforske omgivelserne, og nu starter den tid, hvor den udvikler sine sociale færdigheder! Med alle disse forandringer får killingen ikke længere nok energi og næringsstoffer til at opretholde sin nye adfærd ved kun at drikke mælk. Når killingen skifter fra mælk til fast føde, bør det foregå langsomt. ROYAL CANIN® Mother & Babycat-foderpillerne og ROYAL CANIN® Mother & Babycat-moussen er udviklet til at udgøre killingens første faste føde og er energitæt og fyldt med næringsstoffer.





Fra den ottende uge begynder din killing at lege mere, løbe og klatre. Dette er en vigtig tid, hvor den skal udvikle sin mest imponerende færdighed: At være i stand til at holde balancen ubesværet i enhver situation. Derfor har den behov for et foder, der hjælper med at understøtte dens synssans, kognitive udvikling og muskeludvikling. ROYAL CANIN® Mother & Babycat har et højt energiindhold som hjælper med at understøtte dens vækst og et højt indhold af omega 3-fedtsyrer såsom DHA, der blandt andet kan hjælpe med at støtte udviklingen af din killings nethinde og hjerne.





Men husk, at selvom din killing ikke længere er så lille, at den kan ligge i din hånd, er den stadig en killing, og dens fordøjelsessystem er skrøbeligt, så den har brug for et

foder, der er letfordøjeligt og hjælper med at støtte dens vækst og udvikling uden at bringe dens fordøjelsessystem ud af balance.