Hvordan fordøjer katte deres føde?

Det har vist sig, at kattes føde skal være letfordøjelig, så kattene kan udnytte de vitale næringsstoffer, som de har brug for til at understøtte en optimal vækst. Et sundt fordøjelsessystem er også vigtigt for at undgå, at ufordøjet føde gærer eller forrådner i tyktarmen, da dette forstyrrer kattens sarte mikroflora (også kaldet de sunde bakterier) og giver mangel på næringsstoffer, hvilket senere kan udvikle sig til længerevarende helbredsproblemer.

Hvorfor er fordøjelsen anderledes og sart hos killinger?

Killinger fødes med et meget sart fordøjelsessystem. Efter fødslen kan de kun fordøje mælken fra deres mor. Med tiden mister de evnen til at fordøje laktosen i mælken, hvilket er grunden til, at de fleste voksne katte simpelthen ikke kan fordøje mælk og bliver syge af det. Hunkattens unikke mælk er sammensat specielt til killinger og er perfekt tilpasset efter deres skrøbelige små kroppe – det betyder også, at komælk, der jo har en anden ernæringsmæssig sammensætning, ikke er velegnet til killinger. Og i de situationer, hvor killingerne ikke kan få mælk fra deres mor, findes der mælkeerstatning, som har en sammensætning, der er næsten identisk med hunkattens mælk.

Efterhånden som din killing vokser, bliver dens fordøjelsessystem bedre til at håndtere de mere komplekse fødekomponenter såsom stivelse. Men denne proces sker gradvist, så det er vigtigt, at du altid at giver din killing et foder, der passer til dens alder. Og for at gøre det nemmere for dig, har vi forsynet vores emballage med disse oplysninger, så følg altid anbefalingerne, og spørg din dyrlæge til råds, hvis du er i tvivl.

Hvordan kan ernæring hjælpe med at støtte din killings fordøjelsessystem og generelle helbred?

For at din killing (og dens fordøjelsessystem) kan udvikle sig på en sund måde, er det afgørende, at du fodrer den med et kvalitetsfoder, der er rigt på målrettede næringsstoffer. Udvalgte fibre i kombination med yderst letfordøjelige proteiner er vigtige for killinger i alle aldre. I dag er din killing en lille energikugle (som du sikkert allerede ved), og indtil den er ca. tre måneder gammel, har den brug for 2-2,5 gange mere energi pr. kg kropsvægt end en voksen kat! Gode nyheder: Du finder også en beskrivelse af de anbefalede portioner uden på vores emballage – så nemt er det!