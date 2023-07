Fra killing til kat – hvordan vokser hjernen?

Lad os se nærmere på denne kritiske periode i din killings liv

Du bliver måske overrasket over at vide, at næsten alt inde i din killings krop udvikler sig samtidigt. Foruden dens hjerne og smagsløg ændrer dens knoglestruktur sig også og danner bevægeapparatet, som hjælper din killing med at bevæge sig. Dens nervesystem bliver mere effektivt og forbedrer og forfiner budskaberne mellem hjerne og krop – og det er nu, den blandt andet holder op med at gå på en sjov måde og begynder at blive mere adræt.

Efterhånden som den bliver mere aktiv, udvider den sit territorium og sin nysgerrighed. Den lærer nu konstant nye ting om sit miljø omkring den. Dette læringsvindue topper ca. ved 8-9-ugersalderen, som er det optimale tidspunkt at begynde din killings træning på, så den kan udvikle sig til en velopdragen voksen kat. Nu er tiden også inde til, at du bør sikre dit hjem, så din killing ikke kan komme til skade!

For at kunne gennemgå denne udvikling på bedst mulig vis har din killing brug for den rette næring. Derfor er det vigtigt, at du giver den et tilpasset foder, som kan understøtte hjernens specifikke udviklingsfase.