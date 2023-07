Hvad er forskellen på en killings og en voksen kats immunitet?

Hvorfor skal vi støtte killingen i den tid immunsystemet udvikles?

Fordi den beskyttelse, killingen får fra sin mor, ikke varer evigt. Den fungerer som et midlertidigt skjold, så killingen kan få en stærk start på livet, men beskyttelsen aftager gradvist efter ca. 5-6 uger. Din killings første vaccine hjælper den med at blive beskyttet i voksenlivet, men killingens lille krop reagerer ikke nær så godt på vacciner, før den er ca. to måneder gammel. Det betyder, at der opstår en sårbar tid med immunitetsmangel i den periode, hvor killingen har mistet det meste af beskyttelsen fra sin mor, men endnu ikke et beskyttet af vacciner og sine egne antistoffer.

I denne periode, som er forskellig fra killing til killing, er det afgørende, at din killing opholder sig et hygiejnisk sted og bliver fodret med alt, hvad den behøver for at vokse sig stærkere og sundere.