Gør din killing (og dig) klar til jeres første dyrlægebesøg

Forvent, at det samlede besøg bliver langt, omkring en time eller deromkring. Du skal helst ikke føle, at du har travlt. Det vil også hjælpe din kat eller killing til at forblive så rolig som muligt.

I venteværelset kan du vælge et stille sted og observere din kats adfærd. At være omkring andre katte og hunde kan have en effekt. Hvis de har brug for lidt ekstra opmærksomhed, så giv det til dem. Et beroligende kram eller deres yndlingslegetøj vil helt sikkert være værdsat. Det er også bedst at undgå at lægge deres transportkasse på gulvet - killinger og katte foretrækker at observere fra et højere synspunkt. Nogle klinikker har endda særlige møbler til kattetransportkasser.